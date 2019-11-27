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Kim Kardashian'dan radikal karar artık çıplak poz vermeyecek!

Kalçasıyla ün kazanan dünya starı Kim Kardashian, ABD Başkanı Trump'la konuştuktan sonra radikal bir karar alarak, artık çıplak poz vermeyeceğini açıkladı.

Kim Kardashian'dan radikal karar artık çıplak poz vermeyecek!
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Kalçasıyla ünlü olan şov yıldızı Kim Kardashian radikal bir karar alarak bir daha çıplak poz vermeyeceğini açıkladı. Dünya yıldızının bu kararı almasında en büyük pay ise Trump'ın, "Yatarak poz verme" çağrısı oldu.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN ÖNERİLERİ ETKİLİ OLDU

Kim Kardashian geçtiğimiz ay Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve avukat olmak istediğini açıklamıştı. Bu açıklamasının ardından Trump'ın "Ciddiye alınmak istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin" öğütlerini dikkate alan Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir söyleşide, "İleride çocuklarımın benim bu pozlarımı görmelerini istemiyorum. O yüzden bundan sonra sosyal medya hesaplarımda bu tür paylaşımlarda bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.

"ÖLENE KADAR PAYLAŞACAĞIM"

Kim Kardashian, geçtiğimiz senelerde söylediği "Ölene kadar çıplak selfielerimi paylaşacağım" sözleriyle oldukça ses getirmişti.

Kim Kardashian'dan radikal karar artık çıplak poz vermeyecek!

 

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