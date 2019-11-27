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Yeni Chopin Türkiye’den

Yaptığı çalışmalarla Avrupa da adından sıkça söz ettiren piyanist Zafer Özaslan, başta Polonya olmak üzere, Almanya ve Rusya da yeni Chopin olarak anılıyor.

Yeni Chopin Türkiye’den
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Yaptığı çalışmalarla Avrupa da adından sıkça söz ettiren piyanist Zafer Özaslan,başta Polonya olmak üzere ,Belçika,Almanya ve Rusya da yeni Chopin olarak anılıyor.

Kendi eserlerinin yanı sıra Orhan Gencebay,Müslüm Gürses ve Sezen Aksu gibi bir çok usta ismin şarkılarına da kendi tarzıyla hayat veren Zafer Özaslan , amacının usta isimlerin şarkılarını da avrupa da duyurmak.Kalabalık seyirci önünde konser vermeyi sevdiğini söyleyen Zafer Özaslan, kendi tarzımla bir çok şarkıyı çalabiliyorum piyano işin içinde olunca farklı bir lezzet oluyor. Dinleyenler Orhan Gencebay,Müslüm Gürses ve Sezen Aksu şarkılarını farklı bir tarzda dinliyor,seviyor. Beni ünlü piyanist Chopin’e benzetiyorlar bu da beni mutlu ediyor.Kısa bir süre sonra yeni çalışmamı da ilk kez Türk müzik severlerine beğenisine sunacağım.Bakalım onlar beni kime benzetecekler dedi.

Yeni Chopin Türkiye’den

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