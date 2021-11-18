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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer 3 aylık hamile mutlu haberi böyle duyurdu!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan stilist Başak Dizer'in hamile olduğu iddia edilmişti. Dizer iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer 3 aylık hamile mutlu haberi böyle duyurdu!
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olan stilist Başak Dizer'in hamile olduğu iddia edilmişti. Daha önce hakkında çıkan hamilelik iddialarını jet hızıyla yalanlayan Başak Dizer, 3 aylık hamile olduğunu doğruladı.

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Başak Dizer magazin gündemini sallayan bu iddianın bu sefer doğru olduğunu söyledi.

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

Başak Dizer, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı. Başarılı stilist, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi. Anne adayı, bebeğin cinsiyetinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

 

 

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