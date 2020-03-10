Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni Instagram fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Uzun süredir sosyal medyada aktif olarak bulunmayan Kıvanç Tatlıtuğ, aylar sonra Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı. Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Beğeni ve yorum yağdı

2019 Aralık ayından bu yana Instagram hesabından paylaşım yapmayan yakışıklı oyuncunun bu paylaşımına beğeni yağdı.

Ünlü isimlerde yorum yağdırdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayan oyuncunun paylaşımına ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Tatlıtuğ'un fotoğrafına Rıza Kocaoğlu ve Hilal Saral yorum yaptı. Tatlıtuğ'un eşi de paylaşıma yorum yapanlardan biri oldu. Dizer'in dudak emojisi koyduğu yorum binlerce beğeni aldı.