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Ünlü oyuncu Merve Boluğur evleneceği erkekte aradığı özellikleri açıkladı!

Oyuncu Merve boluğur Instagram'da bir takipçisinin 'evleneceğin insanda hangi özellikleri ararsın?' sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur evleneceği erkekte aradığı özellikleri açıkladı!
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Merve Boluğur, Instagram'da yaptığı anketle takipçilerinin sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, evleneceği insanda aradığı özelliklere dair samimi cevaplar verdi. 

"Tutku şart"

Boluğur evleneceği insanda aradığı özellikleri şu sözlerle ifade etti: Evleneceğim adam; kadını saran, sevme cesaretine sahip, aklına eseni yapabilecek çılgınlıkta... Mutlu etmekten de mutlu olsun. Hobilerimiz ortak olsun, hayatı paylaşalım. Farklı şeyler keşfedelim, pek tabi tutku şart!

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