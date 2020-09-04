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Kızı Hira'ya özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği ücreti açıkladı!

Kızı için maaşlı ve sigortalı öğretmen tuttuğunu söyleyen Demet Akalın, "1.500 TL'ye öğretmen buldum. Bir tane evladım var bütün varım yoğum onun" dedi.

Kızı Hira'ya özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği ücreti açıkladı!
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Star TV'de Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan İle Sabah Sabah' programına Esin Övet'in modetörlüğünde magazin köşesi eklendi. Gündemin ilk konusu ise her açıklaması olay olan Demet Akalın oldu. Kızına özel öğretmen tutan şarkıcı, konunun detayları hakkında ilk kez konuştu.

"Başında biri olsun diye tuttuk"

Esin Övet'in sorularını yanıtlayan Akalın, çevresindeki birçok kişinin bu yönteme başvurduğunu belirterek "Bizim yakınlarda devlet okulu olsa kızımı oraya gönderirdim. Hira'nın dadısı veya bakıcısı yok. Anne ve baba olarak biz çalışıyoruz. Başında biri olsun derslere girebilsin diye öğretmen tutmak istedik" dedi.

"1.500 TL'ye öğretmen tuttum"

Özel öğretmen fiyatlarının 6 bin TL'den başladığını söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:"1.500 TL'ye öğretmen buldum. Bir tane evladım var bütün varım yoğum onun. İlkokul 1 çok önemli. Anne-baba olarak bir yöntem bulmaya çalıştık. Benim çocuğumun desteğe ihtiyacı var."

Kızı Hira'nın özel öğretmen istemediğini ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması durumunda okula gideceğini söyleyen ünlü sanatçı, "Kızım 'öğretmen istemiyorum' dedi ancak onu bir şekilde tolere edeceğiz düzene koyacağız" diye konuştu.

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