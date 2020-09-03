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İbrahim Tatlıses 'İbo Show' programıyla ekranlara geri dönüyor!

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İbrahim Tatlıses 'İbo Show' programıyla ekranlara geri dönüyor!
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Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı nedeniyle uzun süredir ekranlarda olmayan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, yeniden ekranlara dönüyor. 'İbo Show' ile hayranlarıyla buluşacak olan Tatlıses'in programın detayları da belli oldu.

Star TV ile anlaştı

TV100'de yer alan habere göre; Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği program, Star TV ile anlaşma yaptı. Uzun süredir hayatına İzmir'de devam eden sanatçı, programın çekimleri için İstanbul'a gelecek.

Öte yandan programda her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Tatlıses'in yakın zamanda çekimlere başlayacağı düşünülüyor.

"Sesimde felç yok"

Ocak ayında konuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" demişti.

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