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Çerkes tavuğu nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Çerkes tavuğu nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Geleneksel lezzetlerimizden enfes Çerkes tavuğu tarifini sizin için hazırladık. İşte nefis Çerkes tavuğu tarifi!

Çerkes tavuğu nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
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Çerkesler tarafından yapılan bir meze olan Çerkes tavuğu, sofraların olmazsa olmaz mezeleri arasında yer alıyor. Unlu ve cevizli olarak iki türde yapılan Çerkes tavuğu her yaştan insan tarafından seviliyor. Yaparken fazla zamanınızı almayacak, tadına hayran kalacağınız Çerkes tavuğu tarifini paylaşıyoruz. İşte şahane Çerkes tavuğu tarifi...

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk
1 adet orta boy kuru soğan
1 yemek kaşığı limon suyu
1/2 tatlı kaşığı tane karabiber
5 su bardağı su

Cevizli harcı için:

300 gram ceviz
3 diş sarımsak
4 dilim bayat ekmek içi
1,5 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı toz kişniş

Üzeri için (arzuya göre):

2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Temizledikten sonra bol suda yıkadığınız tavuğu, derin bir tencereye yerleştirin. İçme suyu, orta boy kuru soğan, limon suyu ve tane karabiber ekledikten sonra orta ateşte pişirin. Pişirme işlemi esnasında yüzeye çıkan köpükleri berrak bir tavuk suyu elde etmek için bir kevgir yardımıyla alın. Yumuşayana kadar haşladığınız bütün tavuğu geniş bir tabağa alın. Kemik ve derilerini ayıkladığınız tavuğu, ince uzun parçalar halinde ditin. Arzuya göre macun kıvamına gelmesi için mutfak robotundan geçirin.

Cevizli harcı için; incecik kıydığınız sarımsakları tuz ilavesiyle havanda dövün. Ayıklanmış ceviz içlerini katıp havanda dövme işlemini sürdürün.
Ufalanmış bayat ekmek içlerini azar azar eklenen tavuk suyuyla yumuşattıktan sonra cevizli karışıma katın. Toz kişnişi ekleyin, tüm malzemeyi koyu bir boza haline gelene kadar karıştırın.

Tel tel ditilmiş tavuk etleriyle harmanladığınız cevizli karışımı servis tabağına alın.
Arzuya göre küçük bir tavada kızdırdığınız zeytinyağına toz kırmızı biber katıp karıştırdıktan sonra üzerine gezdirin.

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