search menu
search
close

Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, çıkan haberlere isyan etti

Arkadaşı Dolunay Soysert'in eski sevgilisi Ali Yörenç'le aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç hakkında çıkan haberlere "Rahat bırakın beni" diyerek isyan etti

Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, çıkan haberlere isyan etti
-A A+

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Tüzünataç'ın arkadaşı Dolunay Soysert'in eski sevgilisi Ali Yörenç'le birliktelik yaşaması magazin gündeminde bomba etksi yarattı. Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşadığı için eleştirilen oyuncu, çıkan haberlere sert bir yanıt verdi.

"Mutlu olmak ve dilediğim biçimde yaşamak istiyorum"

Aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berrak Tüzünataç, kendisine yönelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum. Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni."

Oyuncu Dolunay Soysert, 2 yıl önce meslektaşı Ali Yörenç ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikilinin mutlulukları kısa sürmüştü.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İbrahim Tatlıses ekranlara geri dönüyor! İbrahim Tatlıses ekranlara geri dönüyor!
Magazin
Herkesin favorisi: Ev yapımı beyti kebabı Herkesin favorisi: Ev yapımı beyti kebabı
Yemek
En Güncel Galeriler
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Güldür Güldür'ün Bilal'i evlendi! İşte düğünden kareler!
Güldür Güldür'ün Bilal'i evlendi! İşte düğünden kareler!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Sihirli Annem Ceren, kına gecesi yaptı! Nedimeler de tanıdık!
Sihirli Annem Ceren, kına gecesi yaptı! Nedimeler de tanıdık!
Önceki Haberler
Nurgül'ün Acun'la 18 yıl önce çekildiği fotoğrafı herkesi güldürdü!
Nurgül'ün Acun'la 18 yıl önce çekildiği fotoğrafı herkesi güldürdü!
﻿Medikal estetik yeni normalde büyük ilgi gördü
﻿Medikal estetik yeni normalde büyük ilgi gördü
Kabızlık sorununu anında gideriyor!
Kabızlık sorununu anında gideriyor!
Ünlü oyuncu bilinmeyen hastalığını paylaştı: Daha önce iki kez yaşadım
Ünlü oyuncu bilinmeyen hastalığını paylaştı: Daha önce iki kez yaşadım
Kahvaltınıza tat getirecek: Süt reçeli
Kahvaltınıza tat getirecek: Süt reçeli
Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor! 5 aylık hamile olduğunu açıkladı
Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor! 5 aylık hamile olduğunu açıkladı
Göz çevresindeki yağ bezelerinden kurtulmak çok kolay!
Göz çevresindeki yağ bezelerinden kurtulmak çok kolay!
Kıyır kıyır İtalyan kurabiyesi: Baci di dama
Kıyır kıyır İtalyan kurabiyesi: Baci di dama
Yorumlar