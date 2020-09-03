Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, çıkan haberlere isyan etti

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Tüzünataç'ın arkadaşı Dolunay Soysert'in eski sevgilisi Ali Yörenç'le birliktelik yaşaması magazin gündeminde bomba etksi yarattı. Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşadığı için eleştirilen oyuncu, çıkan haberlere sert bir yanıt verdi.

"Mutlu olmak ve dilediğim biçimde yaşamak istiyorum"

Aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berrak Tüzünataç, kendisine yönelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum. Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni."

Oyuncu Dolunay Soysert, 2 yıl önce meslektaşı Ali Yörenç ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikilinin mutlulukları kısa sürmüştü.