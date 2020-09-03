Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile 18 yıl önce çekilmiş pozunu paylaştı

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, karantinadan beri sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yeşilçay, son olarak TBT akımına uyarak Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımıyla yıllar öncesine götürdü

Nurgül Yeşilçay, Instagram'da eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe özel dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmin bir sahnesine ait kareyi yayınlayan Yeşilçay, takipçilerini güldürdü.

Acun'un başına silah dayadığı kareyi paylaştı

Acun Ilıcalı'nın başına silah dayadığı bir kareyi paylaşan Yeşilçay, 2002 yılına ait bu filmle ilgili paylaşımına "'Ne gördüm şimdi ben' diyeceğiniz bomba bir TBT buldum. Ya şu filmi bulsak da gülsek. Sen bulursun belki" notunu düşerek Ilıcalı'yı etiketledi.

"Fotoğraftan çıkamıyorum"

Aynı fotoğrafı bir kez daha paylaşan oyuncu, "Ay tekrar koyacağım, fotoğraftan çıkamıyorum. Filmde Teoman da var. Acun da var falan gülmek için kesin izlememiz lazım. Biz bir süre toplaşıp toplaşıp 'biz ne izledik şimdi' diye kopuyorduk" dedi.