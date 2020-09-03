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Çikolatalı milföy nasıl yapılır tatlı krizlerinin çözümü burada!

Sadece üç malzemeyle, leziz mi leziz bir tatlı yapabilirsiniz. Elmaelma.com okuyucuları için muhteşem çikolatalı milföy tarifini paylaştık...

Çikolatalı milföy nasıl yapılır tatlı krizlerinin çözümü burada!
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Tatlı krizinizi ortadan kaldıracak pratik bir tarifle daha karşınızdayız. Çikolatalı milföy tarifi az malzemeli ve kolayca hazırlanan yapısıyla gönlünüzde taht kuracak. Sizi daha fazla bekletmeden çikolatalı milföy tarifini aşağıya bırakalım. İşte hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik çikolatalı milföy tarifi... 

Malzemeler:

5-6 adet milföy hamuru
Çikolata kreması 
1 yumurta sarısı

Hazırlanışı:

Milföyler bir süre çözüldükten sonra merdaneyle hafifçe açarak biraz büyütün. Ardından milföyü dörde veya iyiye bölüp içine çikolata sürüp katlayın. Yağlı tepsiye dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp 200 derecede ısıttığınız fırına atın. Dilerseniz üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

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