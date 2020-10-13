Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf!

Kök hücre tedavisi gören komedyen Mehmet Ali Erbil, son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Erbil, paylaşımında bir arkadaşının doğum gününü kutladı.

Ünlü şovmen, yıllardır mücadele ettiği "kaçış sendromu" hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakım ünitesinde tutulmuş ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlamıştı.

Yasmin Erbil'in yanıtı şaşırttı

Geçtiğimiz akşam bir erkek arkadaşıyla mekandan çıkarken görüntülenen -Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir tedavi gören babasıyla ilgili sorulan soruya cevabıyla herkesi şaşırtmıştı. Erbil, sürekli gece hayatında görüntülenmesinin zaman zaman tepkiye neden olması hakkında ise "Ne yapalım, ölelim mi?" karşılığını vermişti. Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil, uzun süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele ediyor. Erbil'in bu cevabı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.