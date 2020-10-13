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Pikan cevizi faydaları neler kanser riskini azaltıyor!

Güney Amerika menşeili bir besin olan pikan cevizi kanser oluşma riskini ciddi miktarda azaltıyor. Gelin pikan cevizinin mucizevi faydalarına birlikte bakalım!

Pikan cevizi faydaları neler kanser riskini azaltıyor!
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Ülkemizde Ege ve Akdeniz'de yetiştirilen bir ceviz türü olan pikan cevizinin ana vatanı Güney Amerika'dır. Zengin bir vitamin, mineral ve yağ kaynağı olan pikan cevizi sağlık için de oldukça faydalı. Günümüzde üretimi giderek yaygınlaşan pikan cevizinin bilinmeyen yararlarını biraraya getirdik. İşte pikan cevizinin 5 muhteşem yararı!

Vitamin ve mineral deposu

Pikan cevizinin içerinde folik asit, A, C ve E vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi mineraller yer alıyor. B kompleks grubu vitaminlerinden B1, B2, B3, B5 ve B6 bakımından da bir hayli zengin olan pikan cevizi, iştahı da dengeliyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor.

Kansere yakalanmayı önler

Antioksidanlardan zengin olan pikan cevizi sindirim sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Yine antioksidanların etkisi ile kanser ve enfeksiyon riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor.

Hastalıklardan koruyor

Özellikle içerdiği E vitamini sayesinde kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu oluyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici ve diyabet riskini azaltıcı da bir etki gösteriyor.

Prostat kanserinden korur

Antioksidanlar bakımından zengin olan pikan cevizi prostat kanserine karşı da etkili bir koruma sağlamaktadır

Beyin hücrelerini koruyor

Pikan cevizinin yapısındaki bazı bileşikler beyin hücrelerine koruyucu etki gösteriyor. Yapılan araştırmalar, beynin özellikle hafıza ve mekansal öğrenme gibi kritik bölgelerinde iyileştirici etkisi olduğunu söylüyor. Günde bir avuç tüketilen pikan cevizi, beyin gelişimine katkı sağlıyor, hafızayı güçlendiriyor.

 

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