Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddia edildi

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle tartışan çiftten Ferman Toprak, sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde darbetmeye başladı.

Darp raporu alan Hilal Toprak eşinden şikayetçi oldu

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun aktardığı haberine göre; Hilal Toprak olayın ardından hastaneden darp raporu aldı. Daha sonra Beykoz polis merkezine gidip eşinden şikayetçi oldu. Hilal Toprak eşiyle ilgili herhangi bir koruyucu tedbir ya da uzaklaştırma kararı aldırmadı. Hilal Toprak ifadesinde, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darbettiğini söyledi.

Eşinin şiddet iddiasını reddetti

Polis, şikayet üzerine Ferman Toprak'ın da ifadesini aldı. Şarkıcı eşinin şiddet iddiasını reddetti.

Üç yıl önce evlendiler

'Hayatı tesbih yapmışım' şarkısıyla geniş kitlelere adını duyuran Ferman Toprak, 3 yıl önce Hilal Toprak ile dünyaevine girmiş, çiftin Adel Su isminde bir de çocukları olmuştu.