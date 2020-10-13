search menu
search
close

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddia edildi

'Hayatı tesbih yapmışım' parçasıyla tanınan şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı öne sürüldü. Hilal Toprak darp raporu alarak eşinden şikayetçi oldu

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddia edildi
-A A+

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle tartışan çiftten Ferman Toprak, sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde darbetmeye başladı.

Darp raporu alan Hilal Toprak eşinden şikayetçi oldu

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun aktardığı haberine göre; Hilal Toprak olayın ardından hastaneden darp raporu aldı. Daha sonra Beykoz polis merkezine gidip eşinden şikayetçi oldu. Hilal Toprak eşiyle ilgili herhangi bir koruyucu tedbir ya da uzaklaştırma kararı aldırmadı. Hilal Toprak ifadesinde, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darbettiğini söyledi.

Eşinin şiddet iddiasını reddetti

Polis, şikayet üzerine Ferman Toprak'ın da ifadesini aldı. Şarkıcı eşinin şiddet iddiasını reddetti.

Üç yıl önce evlendiler

 'Hayatı tesbih yapmışım' şarkısıyla geniş kitlelere adını duyuran Ferman Toprak, 3 yıl önce Hilal Toprak ile dünyaevine girmiş, çiftin Adel Su isminde bir de çocukları olmuştu.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Lezzetine doyulmaz: Tavuklu nohutlu pilav Lezzetine doyulmaz: Tavuklu nohutlu pilav
Yemek
Kök hücre tedavisi gören Mali'den aylar sonra ilk fotoğraf! Kök hücre tedavisi gören Mali'den aylar sonra ilk fotoğraf!
Magazin
En Güncel Galeriler
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Şarkıcı Aynur Aydın cesur hamam pozlarıyla ortalığı yaktı geçti!
Şarkıcı Aynur Aydın cesur hamam pozlarıyla ortalığı yaktı geçti!
Önceki Haberler
Sihirli Annem'in Çilek'i sevgilisiyle pozunu paylaştı!
Sihirli Annem'in Çilek'i sevgilisiyle pozunu paylaştı!
Pikan cevizinin 5 muhteşem faydası!
Pikan cevizinin 5 muhteşem faydası!
Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cavadzade evleniyor!
Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cavadzade evleniyor!
"Erdoğan'ı seviyorum" diyen Serdar, ekonomiyi eleştirenlere sert çıktı
"Erdoğan'ı seviyorum" diyen Serdar, ekonomiyi eleştirenlere sert çıktı
Kahvaltının olmazsa olmazı pofuduk hamur kızartması
Kahvaltının olmazsa olmazı pofuduk hamur kızartması
Adana mutfağından: Vartabit
Adana mutfağından: Vartabit
Yeni gözdeniz: Yumuşacık mermer kek
Yeni gözdeniz: Yumuşacık mermer kek
Ezgi Mola'nın Hatay tweet'i olay oldu! Sosyal medyada linç edildi!
Ezgi Mola'nın Hatay tweet'i olay oldu! Sosyal medyada linç edildi!
Yorumlar