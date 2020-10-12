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Vartabit nasıl yapılır eşsiz bir lezzet!

Bugün elmaelma.com okuyucuları için Adana mutfağından vartabit tarifini seçtik. Bayılacağınız vartabit tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Vartabit nasıl yapılır eşsiz bir lezzet!
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Farklı kültürleri, lezzetleri keşfetmek isteyenler için bugünkü tarifimizi Adana mutfağından hazırladık. Haşlanmış fasulyenin, bayat ekmeğin ve tahinin birarada olduğu bu lezzeti yemeye doyamayacaksınız. İster şık davet sofralarına isterseniz de ailenize hazırlayabileceğiniz, her kitleye hitap edecek vartabit tarifini paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun...

Vartabit malzemeleri:

1 su bardağı tahin
2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
1 çay kaşığı tuz
1 çay bardağı limon suyu
3 diş sarımsak(ezilmiş)
1 adet bayat ekmek

Sos İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pul biber

Nasıl yapılır?

Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kaba alıp çırpın. Kuru fasulyeleri karışıma ekleyin ve karıştırın. Ekmeği küçük küçük doğrayın, yağsız tavada kızartın. Servis tabağına ekmekleri alın, üzerine tahinli fasulyeli karışımı dökün. Sos için zeytinyağını ısıtın, pul biberi ekleyin ve fasulyelerin üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

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