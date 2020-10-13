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Sihirli Annem Çilek Zeynep Özkaya kimdir sevgilisiyle pozunu paylaştı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle üne kavuşan oyuncu Zeynep Özkaya, sevgilisi Oğulcan Can'ın doğum gününü kutladığı pozu paylaştı.

Sihirli Annem Çilek Zeynep Özkaya kimdir sevgilisiyle pozunu paylaştı!
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Kişisel Instagram hesabına sevgilisinin doğum gününde çekilen kareleri yükleyen Özkaya, o pozun altına "Birlikte daha nicelerine, iyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

Sevgiliden romantik yorum

Oğulcan Can da doğum gününü kutlayan sevgilisi Zeynep Özkaya'nın gönderisinin altına "Seni seviyorum" yazarak karşılık verdi.

Zeynep Özkaya kimdir?

Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırmış olduğu 'Çilek' karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kova burcudur. 'Sihirli Annem' dizisinin ardından 'İki Aile', 'Eyvah Halam' ve 'Altındağlı' dizilerinde de rol almış, uzun süredir ekranlardan uzak yaşamını sürmüştür. Lise eğitimi döneminde zorunlu devamlılık olduğu için ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Şimdilerde bir Youtube kanalında ürettiği içeriklerle konuşuluyor.

Kaynak: Hürriyet

 

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