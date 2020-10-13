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Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade evleniyor!

Yasak Elma dizisinde oynayan Talat Bulut, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bulut, rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'nin evleneceğini sö

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade evleniyor!
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Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma dizisinden rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ile dans ettiği video sosyal medyada gündem olan Talat Bulut, evlilik haberi verdi.

"Artık Nesrin'in düğününde halay çekerim"

Habertürk'te yer alan habere göre; muhabirlerin dans görüntülerini sorması üzerine Bulut, "Güzel kadınla güzel dans edilir. Darısı eşinin başına, artık düğününde halay çekerim" yanıtını verdi.

"Nesrin evleniyor, gerisini siz bulun"

Gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen konuyla ilgili bir şey söylemeyen Bulut, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun" diyerek uzaklaştı.

"Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?"

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı. 38 yaşındaki oyuncu, İbrahim Tatlıses'in dediği gibi; 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim?' Ben de 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş" ifadelerini kullanmıştı.

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