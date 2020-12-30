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Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel gelen eleştirilere sert çıktı!

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Çin menşeli koronavirüs aşısı oldu. Şıkel kendisine gelen 'Ayrıcalıklı mısınız?' sorularına tepki gösterdi.

Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel gelen eleştirilere sert çıktı!
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Eski manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. 41 yaşındaki Şıkel, aşı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil " demişti. Şıkel'in paylaşımı büyük ilgi görürken aşı için gönüllü olan ünlü sunucuya 'nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?' gibi eleştiriler geldi.

"Denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel şu ifadelere yer verdi: "Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim."

"Aşı olmama değil cesaretime inanmadınız"

"Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız. Saygılar."

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