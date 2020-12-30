O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlü isimler netleşti

Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı, jüriler arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuklar belli olmaya başladı. Gecede; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Hakan Çalhanoğlu sahne alacak.

İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLEYECEK

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her yılbaşı gecesinde tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen O Ses Türkiye, bu yılda izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yılbaşı gecesi tam bir ünlüler geçidi yaşanacak gecede, konukların isimleri belli oldu, listede kimler yok kimler..

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Magazin D'nin haberine göre; Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, sunucu ve oyuncu Enis Arıkan, Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola, İtalyan takımı Milan'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ve Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'nin konuğu olacak.