Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu kimdir babasından sonra annesini de kaybetti

Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun annesi hayata gözlerini yumdu. Anne acısıyla sarsılan usta oyuncu haberi sosyal medyadan duyurdu. Yıldızoğlu annesinin gençlik resmini paylaşarak, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan duyurdu
Suna Yıldızoğlu paylaşımında, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz" ifadelerini kullandı. paylaşımı sonrası sevenleri oyuncuya başsağlığı mesajları yağdı.
Geçen ay da babası vefat etmişti
Yıldızoğlu'nun geçen ay da babası Patrick William Eddy yaşamını yitirmişti. Oyuncu, babasının acı haberini de sosyal medyadan duyurmuştu. Suna Yıldızoğlu'nun babası aynı zamanda oyuncu Yasemin Allen'in İngiltere'de yaşayan dedesiydi.
Suna Yıldızoğlu kimdir?
Suna Yıldızoğlu 1955'te İngiltere'de doğdu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını aldı. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçının gerçek ismi Sonia Eddy'dir.