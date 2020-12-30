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Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri olay oldu!

Ünlü sunucu Seda Akgül, canlı yayında Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için ''Kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmıyor'' dedi, sosyal medya ayağa kalktı.

Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri olay oldu!
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Ünlü sunucu Seda Akgül, canlı yayında Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için söyledikleri sosyal medyada olay oldu.  Ünlü sunucu, şarkıcı Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" deyince, Seda Akgül'ü birçok sosyal medya kullanıcısı ırkçılıkla suçladı. 

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI 

Uçankuş ekranlarında yayınlanan 'Hayatın İçinden' programının sunucusu Seda Akgül'ün canlı yayında, "Uzak Doğu'da kadınla erkek androjene döndü. Seviyorlar böyle" açıklaması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Akgül'ün sözleri bazı kullanıcılar tarafından tepki topladı.

"KADIN MI ERKEK Mİ OLDUĞU ANLAŞILMIYOR"

Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" diyen sunucu Seda Akgül, açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

 IRKÇILIKLA SUÇLANDI

Ünlü sunucu Akgül, Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi. Sosyal medya kullanıcıları, Akgül'ü ırkçılıkla suçladı.

İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının Seda Akgül'e tepkisi;

-Bu ırkçılığa karşı bizden susmamızı beklemiyordunuz değil mi?

-Bu artık sözün bittiği nokta! Yaptıkları ırkçılığa verdiğimiz tepki karşısında bırakın utanmayı, bunu hala prim için kullanma ve bizleri suçlama derdindeler. İnsanlıktan zerrece nasip almamışlar gerçekten. Hani nerede ırkçılık karşıtı duyarlı halkımız?

-Beğenmediniz diye değil .Biz yapmış olduğunuz iğrenç ırkçılığınız yüzünden sinirlenip ayağa kalktık kimse kimseye böyle bir davranışta bulunamaz o sunmuş olduğunuz programda herkesten özür dilemek zorundasınız! Ve lütfen bir bitin artık rica ediyorum.

-Sorun beğenmeniz değil! Beğenmesi gerekenler zaten beğendi ve seçti. Saygı duymayıp ırkçı tavırlar sergilemeniz sorunumuz.

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