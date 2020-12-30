Sanatçı Şehrazat Acun Ilıcalı'ya açtığı tazminat davasını kazandı

Ünlü söz yazarı Şehrazat, 'Aynen Öyle', 'Kınalı Bebek', 'Yaz Yaz Yaz', 'Yalnızlığa Hüküm Giydim', 'Adaletsiz Yar', 'Kıyamam', 'Maazallah' ve 'Çek Babam Çek' adlı eserlerinin programlarda izini olmadan kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın sonucu belli oldu.

Acun, 249 bin TL tazminat ödeyecek

Karar duruşmasında, davacı Şehrazat'ın avukatı Sadettin Dayıoğlu ile davalı Acun Medya ve TV 8 kanalının avukatı Ekim Su Küfteoğlu hazır bulundu. Duruşmada, Şehrazat'ın avukatı Sadettin Dayıoğlu davanın kabulünü talep ederken, davalılar avukatı Ekim Su Küfteoğlu reddini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Şehrazat'ın mali ve manevi haklarının davalılar tarafından ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı