8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, hamilelik pozlarını osyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzelliği ile dikkat çeken oyuncunun paylaşımına beğeni üstüne beğeni yağdı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Meryem Uzerli, fotoğraf sanatçısı Urban Ruths'un objektifine poz verdi. Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozları sosyal medya hesabında dakikalar içinde on binlerce beğeni aldı.

BU KEZ ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Eski sevgilisi Can Ateş'ten 6 yaşında Lara adlı bir kızı olan Uzerli, bu kez erkek bebek bekliyor.

İşte Meryem Uzerli'nin hamilelik pozları;