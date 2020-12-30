search menu
search
close

8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi

kinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, hamilelik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma saniyeler içinde beğeni yağdı.

8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi
-A A+

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, hamilelik pozlarını  osyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ 

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzelliği ile dikkat çeken oyuncunun paylaşımına beğeni üstüne beğeni yağdı. 

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Meryem Uzerli, fotoğraf sanatçısı Urban Ruths'un objektifine poz verdi. Ünlü oyuncunun karnı burnunda pozları sosyal medya hesabında dakikalar içinde on binlerce beğeni aldı.

BU KEZ ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Eski sevgilisi Can Ateş'ten 6 yaşında Lara adlı bir kızı olan Uzerli, bu kez erkek bebek bekliyor.

İşte Meryem Uzerli'nin hamilelik pozları;

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Uyku apnesi Covid-19'a yakalanma riskini arttırıyor! Uyku apnesi Covid-19'a yakalanma riskini arttırıyor!
Hastalıklar
Vajinal mantar enfeksiyonu nasıl geçer? Vajinal mantar enfeksiyonu nasıl geçer?
Kadın
En Güncel Galeriler
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Onu hiç böyle görmediniz! Mayosuyla olan pozu sosyal medyayı salladı!
Onu hiç böyle görmediniz! Mayosuyla olan pozu sosyal medyayı salladı!
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Oyuncu Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi!
Oyuncu Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi!
Önceki Haberler
Usta oyuncu bir ay içinde hem annesini hem babasını kaybetti!
Usta oyuncu bir ay içinde hem annesini hem babasını kaybetti!
Soğuk algınlığını geçiren basit ama etkili öneriler!
Soğuk algınlığını geçiren basit ama etkili öneriler!
O Ses Türkiye yılbaşı özel programında ünlüler geçiti yaşanacak!
O Ses Türkiye yılbaşı özel programında ünlüler geçiti yaşanacak!
''Kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmıyor'' dedi, ortalık fena karıştı!
''Kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmıyor'' dedi, ortalık fena karıştı!
Bel fıtığı hakkında doğru bilinen yanlışlar neler?
Bel fıtığı hakkında doğru bilinen yanlışlar neler?
Gonca'dan evlilik açıklaması! İddialara böyle cevap verdi!
Gonca'dan evlilik açıklaması! İddialara böyle cevap verdi!
Eser ve Berfu'nun oğlunu görenler şaştı kaldı! Babasının kopyası!
Eser ve Berfu'nun oğlunu görenler şaştı kaldı! Babasının kopyası!
İşte yatak odası dekorasyonunda 2021 trendleri!
İşte yatak odası dekorasyonunda 2021 trendleri!
Yorumlar