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Mert Fırat ve İdil Fırat'ın bebekleri dünyaya geldi!

2018 yılında dünyaevine giren Mert Fırat ve İdil Fırat'ın en mutlu günü! Ünlü çift ilk bebeklerini bugün kucaklarına aldılar.

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın bebekleri dünyaya geldi!
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Mert Fırat 2018 yılında İdil Fırat'la dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin bugün ilk bebekleri dünyaya geldi.  Özel bir hastanede doğum yapan İdil Fırat ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ 

2018 yılında evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin bugün erkek bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede doğum yapan İdil Fırat ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İDİL FIRAT KİMDİR?

1988 senesinde ünlü Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olarak dünyaya gelen İdil Fırat, 30 yaşında ünlü bir Türk güzelidir. Ailesi aracılığıyla sosyete dünyasının tanıdık isimleri arasında dahil olan Fırat, üniversite eğitimini Amerika'da almıştır. 4 sene boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç kadın, George Washington DC Üniversitesi'ne gitmiştir. Eğitim aldığı üniversitenin Uluslararası Politika bölümünden mezun olan sosyetik güzel, ardından yüksek lisansını da tamamlamıştır. Yüksek lisansı için London School Of Economics'i tercih eden Fırat, Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır.

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