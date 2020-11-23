Oje nasıl düzgün sürülür şişeyi sakın sallamayın!

Oje sürebilmek adeta kadınlar için bir sınavdır. Çoğu zaman yapılan yanlış teknikler ojelerin bulaşmasına neden olmaktadır. Ancak belirli kurallara uyulduğu taktirde başarılması da mümkündür. Oje sürerken sürekli bulaştırıyorum diyenler buraya! Oje nasıl düzgün sürülür? İşte hatasız oje sürmenin 5 pratik yöntemi!

Baz oje kullanın

Oje süreken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri baz oje kullanmaktır. Zaten iki kat oje süreceğim bir de altına neden oje süreyim demeyin. Baz oje kullanarak hem ojenizi pürüzsüzleştirebilir hem de koyu renk ojelerinizi daha kolay çıkaranilirisiniz.

Oje şişesini sallamayın

Yaıplan hatalardan biri de oje şişesini sallamaktır. Ancak sallanan ojnin içerisinde kabarcıklar oluşur ve bu da ojenin kıvamının değişmesine neden olmaktadır. Bunun yerine ojenizi avuç içlerinde ısıtmanız doğru bir hareket olacaktır.

Vazelin kullanmayı deneyin

Ojeyi sürerken dışarıya taşırıyorsanız vazelin kullanmayı deneyebilirsiniz. Böylece taşan ojelerinizi rahatça silebileceksiniz. Ayıca taşan ojeleri parmağınızla değilde kulak çubuğuyla temizlemeniz daha doğru bir davranış olacaktır.

Yoğun oje sürmekten kaçının

Yoğun oje sürmek her zaman için ojenin daha çabuk bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ilk önce ince katı sürün ve tamamen kuruduktan sonra ikinci katı uygulayın.