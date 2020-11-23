Zayıf gösteren kıyafetler neler maksi etekler tercih edilmeli!

Doğru giysi ve hilelerle olduğunuzdan daha zayıf görünmeniz mümkün. Daha zayıf görünmek için giyinme hileleri arayanlar için sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterecek 8 hileyi derledik. İşte korseden desen seçimine, sütyenden aksesuar seçimine kadar sizi daha zayıf gösterecek bir kaç öneri.

Korse kullanın

Şu ana kadar giyinirken olduğunuzdan ince görünmek için başvurduğunuz en klasik yöntemlerden birinin içinize korse giymek olduğunu biliyoruz. Bu son derece doğru, çünkü korseler oldukça işe yarıyorlar. İster karın ister bacak bölgeniz için korse modelinizi seçin, sizi toparlayıp çok daha sıkı gösterecek bu korseleri kıyafetlerinizin içine giymeye devam edin.

Vücut tipinizi iyi öğrenin

Vücut tipine göre giyinme kurallarını bilmeniz önemlidir, fakat vücut tipiniz ne olursa olsun uzak durmanız gereken belli başlı parçaları bilmek daha da önemlidir. Örneğin kapri pantolonlar, çok cepli bermuda şortlar, pileli bol pantolonlar gibi bazı parçalar sizi her daim kilolu gösterecektir. Aksine koyu renkte dar jean pantolonlar ise özellikle topuklu botlarla giyildiğinde sizi çok daha ince ve uzun gösterecektir. Üst giyimde de oversize giyinmek yerine uzun bluzlar, blazer ceketler gibi parçaları seçerseniz daha zayıf görünmeşansına sahip olabilirsiniz.

Siyahlara bürünmeyin!

Gözlerde iyi bir yanılsama için renkler de sağlam bir malzemedir. En eski giyim hilelerinden biri de daha zayıf görünmek için baştan aşağı aynı renkte giyinmektir. Özellikle siyah, lacivert, bordo ve gri gibi koyu tonlarda monokrom kombinler yaptığınızda çok daha ince görüneceksiniz.

Maksi etekler hayat kurtarır

Vücut hatları kıvrımlı kadınların uzun elbise ya da etek giymelerinin iyi olmayacağı görüşü tamamıyla yanlıştır. Doğru bir tasarıma, iyi bir kesime sahip maksi etekler sizi olduğunuzdan çok daha ince ve uzungösterme etkisine sahiptir. Etkiyi artırmak için dikey çizgilere sahip modelleri tercih edebilirsiniz.

Dikey çizgiler

Daha zayıf ve uzun görünmek isteyenler için yıllardır bilinen bir diğer giyim hilesi de dikey çizgili kıyafetler giymektir. Aksine yatay çizgiler de kişiyi olduğundan çok daha kilolu ve iri gösterme özelliğine sahiptir.

Kemer kullanın

Bazı giyim hileleri de detaylarda saklıdır. Uzun ya da kısa elbiseler giydiğinizde bu elbiseleri ince kemerlerle hareketlendirdiğinizde bu sizi olduğunuzdan ince gösterme etkisi yaratacaktır. Kıyafetinize zarif bir şekilde dokunuş yapan ince kemerlerin aksine kalın kemer taktığınızda vücudunuz kabaca ortadan ikiye bölünecek ve olduğunuzdan iri görünme durumunuz oluşacaktır.

Canlı renklerden korkmayın

Eğer baştan aşağı siyah ya da lacivert giyinmek size göre değilse ama yine de olduğunuzdan ince görünme ihtiyacınız varsa neon tonlara yönelmenizi tavsiye ederiz. Örneğin siyah pantolon ya da etek giyip, üzerine fosforlu renklerde bir kazak ya da bluz giyin. Bu dengeyi kurmanız önemli, yani alt bedeninizde koyu renklerle kombininizi tamamlamayı atlamayın.

Doğru sütyeni bulun

Kadınların yüzde 80’inin yanlış bedende sütyen mağduru olduğu söyleniyor. Sizin için doğru olmayan sütyen modeli sizi çok daha kilolu ve iri gösterecektir. Dolayısıyla bu konuya önem vermeniz ve giyim hilelerine içeriden başlamanız önemli.