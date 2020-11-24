search menu
search
close

Acil durumlarda bilinmesi gereken ilk yardım kuralları neler işte en önemli 7kural!

Acil durumlarda bilinmesi gereken ilk yardım kurallarının neler olduğunu sizler için öğrendik. İşte en önemli 7 kural!

Acil durumlarda bilinmesi gereken ilk yardım kuralları neler işte en önemli 7kural!
-A A+

Trafik, iş ve ev kazaları ile deprem, sel gibi doğal afetler sonucunda yaşanan kalıcı yaralanmaların ve ölümlerin büyük çoğunluğu, paniğin hakim olduğu ilk dakikalarda ve yanlış müdahaleler sonrasında gerçekleşmektedir. Oysaki, temel ilkyardım bilgilerine sahip olmak yaşanabilecek olası kalıcı yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçmektedir. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, herkesin mutlaka bilmesi gereken ilk yardım kurallarını paylaştı.

Generali Sigorta’nın paylaştığı hayat kurtaran 7 ilkyardım kuralı şu şekilde:

Öncelik ortam güvenliği

Acil yardım gereken bir duruma müdahale eden kişiler, ortam güvenliğinin sağlanmaması nedeniyle kazazede olma riski ile karşı karşıyadır. Örneğin trafik kazası yaşanan bir ortamda güvenliğin sağlanamaması, hem kazaya müdahale edenler hem de diğer araçların güvenliği için tehdit oluşturabilir. Bu riskin önüne geçmek için müdahalenin yapıldığı ortamın güvenliği mutlaka sağlanmalıdır.

Bayılma durumunda

Kısa süreli bilinç kaybının sebebi kan basıncındaki düşüş, havasızlık, aşırı duygusal dalgalanmalar veya açlık olabilir. Bu gibi bir durumda öncelikle nabız ve solunum kontrol edilmeli, düzenli ise bayılan kişi sırt üstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli ve hareketsiz bir şekilde yatması sağlanmalıdır. Sonrasında ise baygın kişi kalabalık ve kapalı bir yerde duruyorsa mutlaka sakin ve açık bir alana alınmalıdır.

Kırık ve çıkık durumlarında

Kırık ve çıkık durumlarında en önemli nokta o bölgeyi hareket ettirmemektir. Bu önemli detayın ardından kişi hareket ettirilmeden yaralı bölgeye destek bağlanmalıdır. Kemik ucunun dışarıda olduğu açık bir kırık söz konusu ise, steril bir bez yardımıyla yaranın üstü kapatılıp, mümkün olan en az hareketle sağlık kuruluşuna intikal edilmelidir.

Zehirlenme şüphesi durumunda

Zehirlenme durumunda kişi kusturulmamalı, ağızdan herhangi bir sıvı verilmemeli, ağzı ve ağız çevresi yıkanarak temizlemelidir. Bu müdahale ile birlikte zehirlenen kişi en yakın sağlık kurumuna ulaştırılmalıdır.

Kesik durumunda

Kesiklerde ilk yapılması gereken, yarayı temiz suyla yıkadıktan sonra kanayan bölgenin üstüne temiz bir bezle bastırmak ve kanamayı durdurmaktır. Aynı zamanda vakit kaybedilmeden ambulans çağrılmalı ve kişi en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

Yanık durumunda

Yanan bölgede su kabarcıkları oluşmamış ve deri hafif kızarık şekilde ise 10 dakika soğuk suyun altında tutulmalıdır. Yanığın üzeri temiz bir bezle kapatılmalı ve yanan kişi sakinleştirilmelidir. Yanan kişinin elbiselerinin çıkarılması gerekiyorsa, elbiseler yanık etrafından keserek çıkarılmalı, hasta ambulans çağırıp hemen bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

Boğulma durumunda

Boğulmalar ağırlık olarak dumana maruz kalmaktan ya da sudan kaynaklanan tehlikeli durumlardır. Bu durumları yaşayan kişinin ilk olarak nabzı, kalp atışları ve solunumu kontrol edilmeli ve ambulans çağrılmalıdır. Durumun ağır olması halinde eğitimli kişilerce solunum ve kalp masajı uygulanmalıdır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gece yarısı kendisine gelen garip mesajı paylaştı! Gece yarısı kendisine gelen garip mesajı paylaştı!
Magazin
Koronavirüse yakalanan Onur Akın'dan sevenlerine kötü haber! Koronavirüse yakalanan Onur Akın'dan sevenlerine kötü haber!
Magazin
En Güncel Galeriler
Dünyaca ünlü o dizinin kadrosuna dahil oluyor! Duyanlar şaştı kaldı
Dünyaca ünlü o dizinin kadrosuna dahil oluyor! Duyanlar şaştı kaldı
47 yaşındaki ünlü oyuncu verdiği cesur pozla Instagramı yıktı geçti!
47 yaşındaki ünlü oyuncu verdiği cesur pozla Instagramı yıktı geçti!
Fenomen Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracı kullanılamaz halde!
Fenomen Enes Batur ölümden döndü! Lüks aracı kullanılamaz halde!
Ünlü fenomenin yaş günü partisine tepki yağdı: Allah belanızı verecek
Ünlü fenomenin yaş günü partisine tepki yağdı: Allah belanızı verecek
Gülşah Saraçoğlu banyoda duş aldığı anları paylaştı! Yorum yağdı!
Gülşah Saraçoğlu banyoda duş aldığı anları paylaştı! Yorum yağdı!
Ebru, evlat acısıyla nasıl başa çıktığını anlattı! Yürek dağladı!
Ebru, evlat acısıyla nasıl başa çıktığını anlattı! Yürek dağladı!
Önceki Haberler
Hem pratik hem leziz: Pofuduk kahvaltılık tarifi
Hem pratik hem leziz: Pofuduk kahvaltılık tarifi
Zayıf gösteren 8 giyinme tüyosu!
Zayıf gösteren 8 giyinme tüyosu!
Oje sürmeden önce şişeyi sallıyorsanız...
Oje sürmeden önce şişeyi sallıyorsanız...
Mide ağrısını anında geçiyor!
Mide ağrısını anında geçiyor!
Pelvik ağrısı nedir? Neden olur?
Pelvik ağrısı nedir? Neden olur?
Bu besinden uzak durun! Kalp krizine neden oluyor!
Bu besinden uzak durun! Kalp krizine neden oluyor!
Kaşların dökülmesinin en büyük sebebi ortaya çıktı!
Kaşların dökülmesinin en büyük sebebi ortaya çıktı!
Eldivenle tüy almak zararlı mı?
Eldivenle tüy almak zararlı mı?
Yorumlar