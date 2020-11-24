Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın kimdir apar topar hastaneye kaldırıldı

Özgün müziğin sevilen sanatçılarından Onur Akın, koronavirüs testi pozitif çıkınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan usta sanatçı, "5 gündür evimde sürdürdüğüm Kovid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecek" dedi.

''Sağlıklı günlerde görüşmek üzere''

Tedavisinin hastanede devam edeceğini belirten Onur Akın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm Kovid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

ONUR AKIN KİMDİR?

Özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın, 6 Mart 1967'de öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin altıncı ve son çocuğu olarak Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi.Babasının tayini nedeniyle 3 aylıkken İstanbul'un Beykoz ilçesine geldi. İlkokul eğitimini Paşabahçe İlköğretim Okulu'nda, ortaokul eğitimini Paşabahçe Ortaöğretim Okulu'nda ve lise eğitimini Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında kurduğu Grup Baran'ın ilk albümü Yediveren 1989'da dinleyiciyle buluştu.Vedat Türkali'nin 1944 yılında yazdığı "Bekle Bizi İstanbul" adlı şiiri besteleyip yorumladığı çalışmasıyla büyük ilgi gördü. 1991'de Grup Baran'ın ikinci ve son albümü olan Kuytuda Başak yayınlandı. 1991'den sonra solo kariyerine yöneldi. Solo kariyerine sırasıyla "Seni İstanbul Yapmalı", "Nereye Ey Güzel İnsanlar", "Aşk Bize Küstü", "Asi ve Mavi", "Ey Hayat", "Seni Aşka Yazmalı", "Firari", "Memleket İsterim", "Yüreklere Yazılanlar", "Mor Bir Hüzün" şarkılarıyla devam etti. Son olarak 25'inci sanat yılını kutladığı "Onurlu Yıllar" adlı albümünde sanatçı dostlarını konuk etti. "Seviyorum Seni", "Gaybana Geceler", "Asi ve Mavi", "Geceyi Sana Yazdım", "Yağmur Yüreklim", "Bekle Bizi İstanbul" gibi birçok unutulmaz eseri besteleyen sanatçının şarkılarını bu kez birbirinden değerli sanatçıları seslendirdi. Yakın zaman önce yaşamını yitiren Müslüm Gürses'in yanı sıra Yavuz Bingöl, Işın Karaca ve Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 ünlü isim sanatta çeyrek asrını dolduran sanatçının albümüne konuk oldu. Albüm repertuarında Nazım Hikmet, İlhan Berk, Yılmaz Odabaşı, Ahmed Arif, Aydın Öztürk, Ahmet Can Akyol, Ersin Ergün Keleş, İbrahim Karaca ve Vedat Türkali'nin şiirlerinden oluşan besteler yer aldı. Albümün ilk klibi ise Yaşar'ın seslendirdiği "Firari" adlı esere çekildi.