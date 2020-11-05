Yatak odası dekorasyonu nasıl olmalı az eşya çok huzur!

Günün stresini attığımız, dinlendiğimiz evde en çok kullandığımız odalardan biridir. Bu yüzden yatak odası kavramını biraz açtık ve huzuru tam anlamıyla yatak odasında bulmak için Elmaelma.com olarak bazı önerilerde bulunduk. Yatak odanızı ferah ve pratik bir şekilde dekore etmek için derlediğimiz öneriler aynı zamanda psikolojik olarak olumlu yönde etkiliyor! Hadi gelin hep beraber yatak odasını ferah gösterecek dekorasyon tüyolarına göz atalım!

Az Eşya Çok Huzur!

Genellikle birçoğumuzun mantığında yer edinen durumlardan biri de yatak odasını depo olarak görmektir. Ancak yatak odasının bizlere huzur sağlaması diğer odalarda görünmesini istemediğimiz eşyaları depo olarak attığımız yatak odası kişiye huzur vermek yerine daha çok bunaltıcı ve sıkıcı bir ortam oluşturur. Bu yüzden yatak odası sloganımız 'az eşya çok huzur' diyoruz ve yatak odasında ihtiyaç duymadığınız fazla eşyayı çıkarmanızı tavsiye ediyoruz.

Yatak Odası Duvar Rengi Nasıl Olmalı?

Duvar rengi deyip geçmeyin! Renkler hayatımızda önemli bir yere sahip olamakla beraber her ne kadar çok fazla üstüne düşmesek bile bilinçaltımızda yer edinen ve ruh halini olumlu ve olumsuz yönde etkilemede büyük bir payı bulunuyor. Günün yorgunluğunu atarken sizi rahatlatacak en önemli konulardan biri de duvar rengidir. Yatak odanızın duvar rengi olarak açık tonları seçmenizi öneriyoruz.

Mevsimin Trendlerine Göre Çarşaf Kullanın!

Yatak odasına girdiğinizde hem görüntüsüyle içinizi ferahlatacak mevsime uyum sağlayarak yazın çiçekli veya açık tonlarda yatak çarşafı kullanabilir veya kış mevsiminde sizi sıcak tutacak pamuklu kalın çarşaflar kullanarak bedeninize ve göz zevkinize göre tercih yapabilirsiniz.

Işık Nasıl Olmalı?

Adı üstünde dinlenmek ve huzur bulacağınız yatak odanızın ışığını ayarlarken gün içerisinde odanızı hoş gösterecek perdeler kullanarak gün ışığını olabildiğince odanızın almasını sağlayabilirsiniz bu sizi daha mutlu edecektir.