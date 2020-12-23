Kürk giydiği için protesto edilen Kylie Jenner'dan göğüs dekolteli paylaşım!

Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner, önceki gün yılbaşı alışverişi için kendisine özel açılan bir mağazada alışveriş yaptı. Gerçek kürk giydiği için hayvanseverlerin protestosuna maruz kalan Kylie Jenner bu haberlerle gündemdeyken paylaşımlarıyla gündemi adeta değiştirdi.

Dekolteli elbisesiyle poz verdi

Lüks yaşantısı ve yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Kylie Jenner'ın sosyal medyadaki takipçisi 200 milyonu geçti. Instagram hesabını aktif kullanan Jenner takipçilerine hayatının her anından paylaşımlar yapıyor. Jenner son olarak göğüslerini ön plana çıkaran derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

Takipçileri de eleştirdi

Kylie Jenner'ın bu pozları hayranları tarafından beğenilirken çoğu takipçisi ise protestoyu hatırlatarak kürk kullanmasını eleştirdi.