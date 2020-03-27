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Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı

Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı. Ünlü şarkıcılar paylaşımlarıyla Kardashian'a tepki gösterdi.

Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı
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Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasıyla dört çocuğu ve eşiyle kendini ev karantinasına alan Kim Kardashian, dün akşam evine lahmacun sipariş ederek 'Ermeni pizzası' olarak tanıttı. Kardashian'ın paylaşımına ünlü isimlerden de tepki gecikmedi. O isimlerden biri Demet Akalın iken diğeri Ebru Polat'tı. 

Lahmacuna ermeni pizzası deyince ünlü isimler sinirlendi 

Instagram'da yaklaşık olarak 163 milyon takipçisi bulunan Kim Kardashian dün akşam evine lahmacun şipariş ettiği anları paylaştı. Gelen yemeği gösteren Kardashian, Türklerin vazgeçilmez lezzeti olan lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıttı. Dünyaca ünlü yıldızın paylaşımına Demet Akalın ve Ebru Polat'tı. Kardashian'ın son paylaşımının altına bir sürü Türk Bayrağı emojisi koyarak "Lahmacun in the Turkey baby" dedi. Şarkıcı Ebru Polat ise "Lahmacun canım o Ermeni pizzası değil" diyerek tepki gösterdi.

Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian, Demet Akalın ve Ebru Polat'ı kızdırdı

Kardeşiyle tekme tokat kavga etmişlerdi 

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, 'Kardashian' ailesinin hayatlarını gözler önüne seren 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality show programında tekme tokat kavga etmişti. 39 yaşındaki Kim Kardashian'a kendisinden bir yaş büyük ablası Kourtney Kardashian'ın bir tartışma sırasında hakaret etmesi tansiyonu yükseltmişti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kourtney, kardeşine tokat atarken, Kim de ablasını tekmelemişti. İkiliyi kardeşleri Khloe Kardashian ayırmıştı.

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