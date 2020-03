Corono virüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini idrar kaçırmaya neden olabilir!

Günümüzde idrar kaçırma özellikle kadınların en büyük problemleri arasında yer

alıyor. İdrar kaçırma çok daha ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabiliyor. Corona virüsünden (COVID-19) korunmak amacıyla bu süreçte gereğinden fazla tüketilen C vitamininin, özellikle aşırı aktif mesaneye bağlı sıkışma tipinde idrar kaçırma problemi yaşayan kişilerde sorun yaratabileceğini belirten Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Bu dönemde acil olmadıkça evden çıkılmamalı. İdrar kaçırma problemi yaşayan ileri yaştaki kişilerin hekime başvurana kadar mesane pedlerini kullanmalarını öneriyorum.” diye konuştu.

''C vitamini bağışıklık sistemi için gerekli''

Corona virüsünden (COVID-19) korunmak için pek çok kişi bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünerek C vitamini almaya başladı. C vitamininin bağışıklık sistemi için gerekli vitaminlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Ancak vücudun ihtiyacından fazla alınan C vitamini, bağışıklık sistemine ekstra fayda getirmez. Zaten vücudumuz fazla C vitaminini depolamıyor ve idrar yoluyla dışarı atıyor. C vitamini vücuttan atılırken idrarı daha asidik hale getiriyor. Bu da özellikle aşırı aktif mesane ve mesane ağrısı / interstisyel sistit tanılı hastalarda şikayetlerin alevlenmesine neden oluyor.” dedi. Özellikle idrar kaçırma problemi yaşayanların C vitamini tüketirken dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Eğer siz doğal besinlerle C vitamini alıyorsanız ve kronik bir hastalığınız yoksa, ekstra C vitamini almanıza da gerek yok. Bu klinik çalışmalarla ispatlanmış bir bilgi.

Doktor önerisi olmadan, kendi kendimize ekstradan C vitamini almamıza gerek yok. Doğal ve dengeli beslenen, sağlıklı bir insan da eğer sebzesini, meyvesini yeteri kadar tüketiyorsa zaten C vitamini eksikliği olmaz. Dolayısıyla sağlıklı bireyler için kesinlikle ekstra C vitamini almayı önermiyoruz.” diye konuştu.

İdrar kaçıranlar ve mesane ağrısı sendromu olanlar C vitamini tüketirken dikkat etmeli

Fazla tüketilen C vitamini sonrasında aşırı aktif mesane ve mesane ağrısı sendromlu hastaların şikayetlerinin arttığını ifade eden Prof. Dr. Tufan Tarcan şöyle devam etti: “Aşırı aktif mesane dediğimiz şey, kadınlarda ve erkeklerde herhangi bir anatomik ya da hormonsal nedene bağlı olmadan hastada ani sıkışma hissinin ortaya çıkmasıdır. Bazen bu ani sıkışma hissiyle birlikte hasta tuvalete gidene kadar idrarını yetiştiremiyor ve kaçırıyor. Buna da ‘sıkışma tipi idrar kaçırma’ adını veriyoruz. Gereğinden fazla C vitamini aldığımızda, bu C vitamini, idrarı asitleştirerek mesanenin daha fazla uyarılmasına ve aşırı aktif mesane sendromlu hastalarda şikayetlerin artarak kişinin daha büyük

sıkıntılar çekmesine sebep oluyor.” Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, mesane ağrısı sendromu / interstisyel sistit hastalığını ise şu şekilde anlattı: “Burada sebebini bilmediğimiz bir şekilde mesanede dolumla birlikte

ağrı oluşuyor. Mesane doldukça ağrı şiddetleniyor. Herhangi bir bakteri ya da virüs etiyolojide rol oynamıyor. Otoimmün bir hastalık değil. Henüz nedenini bilmiyoruz. Ama bu hastalıkta özellikle yediğimiz içtiğimizle çok paralel seyrediyor semptomlar. Özellikle idrarın asidik olması mesaneyi daha çok uyarıyor ve mesane ağrısını şiddetlendirerek sıklığını artırıyor. Biz böyle bir süreçte hastaya zatendiyetle alakalı bir beslenme öneriyoruz. Bu tabloda eğer C vitamini fazla alınırsa mesane ağrısısendromunda şikayetlerin artması şeklinde bir sonuçla karşılaşıyoruz.”

Fazla C vitamininin sağlıklı kişiye faydası yok!

Bağışıklık sistemi normal olan, beslenme sıkıntısı olmayan bir kişinin ekstradan C vitamini almasına ihtiyacı olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Fazladan aldığınız C vitamini sadece idrar kesenize zarar verir. Gereğinden fazla C vitaminini vücut biriktirmez ve atar. Bu idrar ile atılan C vitamini de idrarınızı asidik hale getirerek bazı mesane semptomlarının ortaya çıkmasına ya da olan

hastalıklardaki şikayetlerin çoğalmasına yol açar.” açıklamasında bulundu.

Evden çıkamayanlar için mesane pedi hijyeni sağlayabilir

Yaşadığımız bu zor süreçte ciddi bir sağlık problemi olmadığı sürece, özellikle 65 yaş üstü kişilerin hastanelere gitmemesini öneren Prof. Tarcan, idrar kaçırma problemi yaşayan bir kişinin tedavi sürecine kadar hijyen açısından alacağı önlemleri ise şu şekilde paylaştı: “İdrar kaçırma tedavisi için mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulması gerektiğini hep söylüyoruz. Ancak, bu pandemik dönemde elbette hekime başvurana kadar, idrar toplayıcı ürünleri yani mesane pedlerini kullanabiliriz. Corona virüsü dolayısıyla evden çıkamadığımız bu süreçte idrar kaçırma problemi yaşayanlara özel olarakspesifik tasarlanmış mesane pedlerini tavsiye ediyorum. İdrar kaçırma problemiyle mücadele edenler bu süreci mesane pedlerinin yardımıyla evden dışarı çıkmadan daha hijyenik ve daha sağlıklı birşekilde geçirebilirler. Ancak, özellikle yeni başlayan idrar kaçırma ile birlikte ateş, idrar yaparkenyanma, idrarda kötü koku ya da renk değişikliği, veya sistemik farklı yakınmaların bulunması halinde vakit geçirmeden bir üroloji uzmanına başvurmak gerekir.”