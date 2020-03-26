Moringa çayı faydaları neler cildi gençleştiriyor!

Moringa Oleifera isimli bitkinin yapraklarından elde edilen moringa çayı ülkemizde pek bilinmese insan vücuduna oldukça faydalı bir bitki. Moringa, anavatanı Hindistan olan ve Pakistan, Nepal, Filipinler gibi başka ülkelerde de yetiştirilen şifa kaynağıdır. Bu şifalı bitki, doğu ülkelerinde diyabet, kalp hastalığı, anemi, artrit gibi pek çok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde nesiller boyunca kullanılmıştır. Moringa bitkisinin kök, kabuk, yaprak, tohum, çiçek, koza ve meyve gibi tüm kısımları yenilebilir.

İşte moringa çayının faydaları...

Vitamin ve mineral deposu

Moringa yaprağı, zengin bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır. Önemli miktarda A, C ve E vitamini içerir. Kalsiyum, potasyum ve protein bakımından da zengindir.

Antioksidan zengini

Moringa yapraklarında, çiçeklerinde ve tohumlarında flavonoidler, polifenoller ve askorbik asit adı verilen antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, hücre hasarı ve iltihabi durumlarla savaşan moleküllerdir. Bir çalışmada yapraktan elde edilen besin takviyesinin çiçek ve tohumlara göre daha yüksek antioksidan özellikler barındırdığı tespit edilmiştir.

Göz sağlığını koruyor

İçerdiği yüksek A vitamini konsantrasyonu ile göz sağlığını korumada faydalıdır.

Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler ve kabızlık probleminin ortadan kaldırılmasına yardım eder.

Tokluk hissi veriyor, zayıflamaya yardımcı oluyor

Metabolizmayı hızlandır ve vücutta yağ depolanmasını engeller. Ayrıca tokluk hissi de verir. Böylece sağlıklı zayıflama için faydalıdır.

Cildin genç kalmasını sağlıyor

Moringa yaprağı, doğal bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı üründür. Düzenli olarak moringa çayı içenlerde cildin yaşlanması yavaşlar. Bu kişiler, daha güzel ve genç bir cilde sahip olurlar. Çayın olumlu etkileri saç ve tırnakta da gözle görülür şekilde fark edilir. Moringa tozu cilt maskesi şeklinde de kullanılabilir.

Kolesterolü düşürür

Moringa yaprağı tozu, vücut glikoz seviyelerini düşürmede ve diyabetik hastalardaki hücre hasarını azaltmada etkilidir. Düzenli kullanımda kan şekerini ve kolesterolü düşürdüğü gözlenmiştir.

Kalp hastalıklarını önler

Kan kolesterol düzeyini düşürdüğünden kalp hastalıkları ve damar sertliğine karşı koruma sağlar.

Alzheimer tedavisi

Beyin fonksiyonlarının korunmasında da faydaları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle alzheimer hastalığının tedavisinde de kullanılır.