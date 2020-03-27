search menu
search
close

Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı kendini streçe sardı!

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan Ece Seçkin, ev karantinasında kendisini streçe sardığı anları paylaştı.

Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı kendini streçe sardı!
-A A+

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 59 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gösteri dünyasının ünlü isimleri kendilerini karantinaya aldı. O isimlerden biri de ünlü şarkıcı Ece Seçkin'di. Seçkin ev karantinasındaki pozuyla takipçilerini güldürmeyi başadır. Seçkin'in kendisini streçe sardığı fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Takipçilerini kırdı geçirdi 

Şarkıcı Ece Seçkin de tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için önlem amaçlı evde kendini karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini güldürdü. Seçkini kendisini streçe sararak paylaşımın altına ''napıyorsunuz? Ben bugün de duruyorum'' notunu düştü. 

Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı kendini streçe sardı!

''Ben bugün de duruyorum''

Can sıkıntısından yüzünü streç filmle sardığı anları yayınlayan Seçkin, paylaşımına "Napıyorsunuz? Ben bugün de duruyorum" notunu düştü. Seçkin'in binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımını kısa bir süre sonra silmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Coronovirüsten korunmak için C vitaminini aşırı tüketirseniz... Coronovirüsten korunmak için C vitaminini aşırı tüketirseniz...
Sağlık
Şeyma TikTok'a geri döndü! Ateşli dansıyla kendine hayran bıraktı! Şeyma TikTok'a geri döndü! Ateşli dansıyla kendine hayran bıraktı!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Ünlü oyuncu koronovirüsten 2 mucize besinle kurtuldu!
Ünlü oyuncu koronovirüsten 2 mucize besinle kurtuldu!
Evden çıkmayan ünlülerin koronavirüs paylaşımları dikkat çekti!
Evden çıkmayan ünlülerin koronavirüs paylaşımları dikkat çekti!
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Ünlü modelden skandal koronovirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün!
Ünlü modelden skandal koronovirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün!
Önceki Haberler
Mükellef kahvaltılara yaraşır: Yumurta salatası tarifi
Mükellef kahvaltılara yaraşır: Yumurta salatası tarifi
İşte yüksek tansiyonu düşüren en etkili yöntem!
İşte yüksek tansiyonu düşüren en etkili yöntem!
Geceleri artan bacak ağrısı yaşıyorsanız dikkat!
Geceleri artan bacak ağrısı yaşıyorsanız dikkat!
Ses kısıklığını anında gideriyor!
Ses kısıklığını anında gideriyor!
Genç bir cildin sırrı bu çayda saklı!
Genç bir cildin sırrı bu çayda saklı!
Sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız dikkat!
Sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız dikkat!
Karantinadaki Serel Yereli pencereye çıkıp geceliğiyle poz verdi!
Karantinadaki Serel Yereli pencereye çıkıp geceliğiyle poz verdi!
Astım tedavisinde birebir!
Astım tedavisinde birebir!
Yorumlar