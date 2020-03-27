Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi

Son olarak Netflix'de yayınlanan Atiye dizisinde başrol oynayan Beren Saat, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün Türkiye'ye sıçramasının ardından kendisini eve kapatan ünlü isimlerden biri oldu. Saat ilk kez karantinadayken evinden bir fotoğraf paylaştı. Amuda kalktığı anların fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin "evde kalın" çağrılarına kulak asan ünlü isimler kendilerini evlerinde karantinaya aldı.Evinde spor yapan başarılı oyuncu, amuda kalkarak bir poz verdi. Fotoğrafn altına "Güçlü kal" notunu düşen ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Evinden ilk kez fotoğraf paylaştı

2014 yılında evlendiği Kenan Doğulu ile yaklaşık bir sene ayrılacakları konuşulan Beren Saat, evliliği hakkındaki iddialara her fırsatta sessiz kalmıştı. Hatta çiftin ayrı oldukları sürede birbirlerini aldattıkları bile ileri sürüldü. Uzun yıllardır birlikte olan çift, evliliklerine ikinci bir şansı vererek kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Özel hayatı hakkında her daim sessiz kalan ve gizli tutan Beren Saat, amuda kalktığı pozuyla Kenan Doğulu ile yaşadığı evinden ilk fotoğrafını da paylaşmış oldu.