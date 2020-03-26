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Oyuncu Serel Yereli İngiltere'deki evinin penceresinde gecelikli poz verdi!

Yaşamını Londra'da sürdüren oyuncu Serel Yereli, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca soluğu pencerede aldı. Güzel oyuncu pencerede geceliğiyle poz verdi.

Oyuncu Serel Yereli İngiltere'deki evinin penceresinde gecelikli poz verdi!
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Koronavirüs'ün 5 bin 683 can aldığı İngiltere'de yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, evde oturmaktan bunalarak geceliğiyle pencereye çıktı. Yereli'nin olay pozlarına kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Gecelikli pozuna yorum yağdı

24 yaşındaki oyuncu Serel Yereli'nin gecelikli pencere pozuna takipçilerinden birbirinden ilginç yorumlar geldi. Yereli, bir takipçisinin ‘Mahalle yanarken saç taranırmış’ yorumuna 'Eee... her zaman' yanıtını vererek şaşırttı. 

İşte Serel Yereli'nin olay pozları...

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