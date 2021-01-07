Makyajsız halini paylaşan Hadise sosyal medyada gündem oldu

Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan şarkıcı Hadise, makyajsız haliyle bir video paylaştı. Doğal halleriyle dikkat çeken Hadise paylaşımını siyah beyaz yapmayı tercih etti. Ünlü şarkıcının bir hayli keyifli olduğu görüldü.

Makyajsız ve doğal

Instagram hikayeler kısmından siyah beyaz bir videosunu paylaşan Hadise, Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinliyordu. Videoyu sessiz yayınlayan Hadise, yeni şarkısını şimdilik takipçileriyle paylaşmadı.

Kaan'la bir dargın bir barışık

2020'nin en çok konuşulan aşklarından biri de Kaan Yıldırım ve Hadise arasında yaşandı. Uzun süre aşklarını gizleyen Kaan Yıldırım ve Hadise daha sonra fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini duyurdu. Herkes evleneceklerini beklerken 2020'nin son günlerinde ayrılık haberini duyuran Hadise ve Kaan Yıldırım aşklarına bir şans daha verdiği iddia edildi.