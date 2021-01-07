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Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şoke etti özel hayatını ifşa ettiği için uyardım

Manken ve sunucu Çağla Şıkel'e "Seni ve çocuklarını öldüreceğim" diyerek mail atan kişinin cezaevinden izinli olarak çıkan biri olduğu ortaya çıktı.

Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şoke etti özel hayatını ifşa ettiği için uyardım
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Uzun süredir FOX ekranlarından televizyon programı sunan ünlü manken Çağla Şıkel, 17 Ekim'de e-posta üzerinden çocukları üzerinden ölüm tehdidi aldı. "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı maili gören Şıkel, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 

Cezaevi hükümlüsü çıktı

Günaydın'ın aktardığı habere göre; mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma kapsamında mesajı atan şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. R.S. isimli sosyal medya kullanıcısının, mesajı attığı 17 Ekim'den bir gün önce hükümlü bulunduğu Balıkesir Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı belirlendi.

"Özel hayatını çok ifşa ediyordu, uyarmak istedim"

İfadesi alınan R.S., "Sosyal medya hesabımdan yapılan paylaşımlarına baktım. Çağla Şıkel ve oğlunun videolarını gördüm. Özel hayatını çok ifşa ediyordu. Amacım Şıkel'i uyarmaktı" diyerek kendisini savundu.

Savcılığın konuyla ilgisi soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

 

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