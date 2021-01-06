Olgun biri nasıl olunur açık fikirli olmak kilit noktası!

Reşit olup 20'lerimizi aştığımızda artık olgun bir insan olduğumuz kanısına varırız. Aslında bu yanlış bir düşüncedir. Reşit olmak, iş sahibi olmak, evlenmek, yaş almak ve daha pek çok unsur bizleri otomatik olarak olgunlaştırmaz. Olgun biri olmak için fiziksel ve duygusal olarak bazı yönlerimizin gelişmesi gerekmektedir. Kendinize gerçek bir yetişkin demeden önce benimsemeniz gereken özellikleri sıraladık.

Duygularınızı kontrol edebilmek

Olgun bir insan olmanın temel özelliklerinden biri duygularını kontrol etmektir. Olgun biri, yaptığı bir şey yüzünden başkasına kolayca kızmak yerine duygularını kontrol altında tutar. Olgun olmak, kendi duygularınızdan daha az etkileneceğiniz ve yıkıcı bir şekilde tepki vermeyeceğiniz anlamına gelir.

Eylemleriniz için sorumluluk almak

İnsanlar her gün seçimler yapar ve bu seçimlerin sonuçlarını yaşar. Olgun olan biri, eylemlerinden sorumlu olacaktır. Kendinize, mutluluğunuza ve seçimleriniz nedeniyle önünüze çıkan şeyleri kabullendiğinizde olgunlaşırsınız.

Açık fikirli olmak ve empati kurabilmek

Olayları yeni bakış açılarından görmeye ve diğer insanların yerine geçmenin nasıl bir şey olduğunu anlamaya açık olmak sadece gerçekten olgunlaşmayı başarabilmiş insanların yapabildiği bir şeydir. Sizden farklı olan insanları etiketlemek yerine, nereden geldiklerini görmeye ve sizinle onlar arasındaki boşluğu doldurmaya istekli olursunuz.

Sahip olduklarınız için minnettar hissetmek

Olgun bir insanın bir başka özelliği de, sahip olmadıklarından şikayet etmek yerine, sahip olduğu şeyler için minnettar hissetmesidir. Olgun insanlar sahip olduklarını hafife almaz, onlarla mutlu olur çünkü herkesin o kadar şanslı olmadığını anlar.

Kendinizi olduğunuz gibi kabul edebilirsiniz

Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek kolay değildir. Özellikle başkaları size değişmeniz gerektiğini söyleyip durduğunda! Fakat olgun olduğunuzda kendinize güvenirsiniz ve olduğunuz gibi kabul edebilirsiniz. Olmadığınız biri olarak başkalarını memnun etmek istemek yerine kendiniz olmakla gurur duyarsınız.

'Bilmiyorum' demekten utanmamak

Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değildir. Bunu kabul eden insan sayısı ise şaşırtıcı derecede azdır. Kişinin bilmediği çok şey olduğunu fark etmesi olgunluk gerektirir. Olgunsanız, gururunuzu bir kenara bırakabilir ve sizden daha genç birinden bile öğrenmeye istekli olabilirsiniz.

Başkalarının farkında ve düşünceli olmak

Merhamete sahip olmak, olgun olmanın bir parçasıdır. Her zaman ilgi alanlarınıza öncelik vermek yerine başka insanları düşünebilmelisiniz. Başkaları için fedakarlık, kendi arzularınızın peşinden gitmeden önce gelir. Diğer insanlar başarılı olduğunda, onları kıskanmak yerine kutlama erdemine eriştiğinizde olgunlaşmış olursunuz.

Mütevazı olmak

Olgunluk, insanlara ne olursa olsun adil ve saygılı davranmayı gerektirir. Herkesin eşit olduğunu bilmek, kabul etmek ve kendini kimseden üstün görmemek en büyük olgunluk hareketidir.

Esnek ve çözüm odaklı olmak

İşler her zaman planlandığı gibi gitmez. Çoğu insan planlarının suya düştüğü durumlarda inatçı, sert ve öfkeli tavır sergileyebilir. Olgun insanlar ise sükûnetini korur ve çözüm üretmeye çalışır.

Büyümenin yaşı olmadığını bilmek

Olgun olmak, zaten mükemmel olduğunuzu veya büyümek için çok yaşlı olduğunuzu düşünmeyeceğiniz anlamına gelir. Hayat öğrenmekle ilgilidir ve her zaman kendinizin daha iyi bir versiyonu olmak için çabalayabilirsiniz.