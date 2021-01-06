Diyette başarısızlığın nedenleri hep aynı egzersizi yapmayın!

Kilo vermek için diyet yapmaya başladınız, ancak bir türlü diyetinizden istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bunun nedeni egzersiz yapmanıza rağmen abur cuburları hayatınızdan çıkaramamanız, hep aynı egzersizi yapmanız ve besin değeri düşük yiyecekler yemeniz olabilir. Diyette yapılan hatalar bunlarla sınırlı değil. İşte diyette başarısızlığın nedenleri...

Spordan sonra yediklerinize dikkat edin

Gün içerisinde egzersiz yaptıktan sonra istediğimiz yiyecekleri tüketebileceğimizi düşünüyoruz. Ancak yüksek kalorili sağlıksız atıştırmalıklar tüm çabalarınızı bir anda geçersiz sayılabilir. Ve her güne bir adım bile ilerleme göstermeden başlarsınız.

Hep aynı egzersizi yapmayın

Aynı hızda koşmak gibi belirli bir egzersiz şeklini çok sık yaptığınızda, daha az kalori yakarsınız. Çünkü, aynı egzersizi sık sık tekrarladığınızda, vücudunuz bu egzersize adapte oluyor ve kalp atış hızınız sabit kalıyor. Bu yüzden her gün farklı antrenmanları denemeye çalışın. Çeşitlilik ve tutarlılık beraberinde başarıyı da getirecektir.

Mesele sadece kalori değil

Yiyeceklerin kalorisini hesaplamak mantıklı bir yol olabilir. Ancak bunu sadece kilo odaklı düşünmemeye çalışın. Sağlığınız için yiyecek seçimlerinize, besin değerlerine ve güvenilir gıdalar olmasına dikkat etmenizde fayda var.

Sandığınız kadar çok yağ yakmamış olabilirsiniz

Egzersizlerimizde yaktığımız kalori miktarını genellikle abartırız. Ne kadar yağ yaktığınızı doğru analiz ettiğinizden emin olun. Ardından her gün almanız ve vermeniz gereken kalori miktarına karar verin. Bu sayede fast-food ve sağlıksız atıştırmalıklara daha az yer vermiş olursunuz.

Vücudunuzda farkı hissedersiniz

Sağlıksız ve dengesiz beslendiğinizde, vücudunuzda da etkilerini kısa sürede fark edersiniz. Bu tarz beslenme şekli, gün içinde enerji kaybı, halsizlik, daha sık hastalanma gibi belirtileri de beraberinde getirir. Sağlıklı ve mutlu bir yaşamı hak ediyorsunuz, öyleyse kendinize iyi bakın!

Besin değeri yüksek yiyecekleri tercih edin

Her kalori eşit değildir, çünkü besin yoğunluğu buradaki en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan biridir. Kilo verme ve sağlık hedeflerinizi desteklemek için besin değeri yüksek yiyecekleri hedefleyin. Sağlık için yemeye başlarsanız, antrenmanlarınızda nasıl göründüğünüz, hissettiğiniz ve nasıl performans gösterdiğiniz konusunda muazzam bir fark göreceksiniz!

Bir uzmana danışın

Yağsız proteinli yiyecekler, sebze ve meyveler, ideal bir diyetin en önemli parçaları olabilir. Ancak yine de size neyin iyi geldiğine emin olmak için güvenilir bir diyetisyenle birlikte planlama yapmanız çok önemli. Böylelikle doğru egzersizle doğru besinleri bir araya getirebilir, kısa sürede ilerleme gösterebilirsiniz.