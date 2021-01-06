Aloe vera el dezenfektanı nasıl yapılır evinizde kendi dezenfektanınızı yapabilirsiniz

El dezenfektanları içeriğindeki kimyasal maddeler sebebiyle ellerde egzama ve alerjiler oluşturabiliyor. Dezenfektanınızı eczanelerden almak yerine kendiniz evde yapabilirsiniz. Cilde olan faydalarıyla bildiğimiz aloe vera jeliyle yapılan bu el dezenfektanı kimyasal maddeler de içermiyor. İşte aloe veralı el dezenfektanı yapımı...

Aloe veralı el dezenfektanı malzemeleri:

%99 İzopropil alkol

Aloe vera jeli

Doğal uçucu yağ (bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmiş)

Ayrıca şunlara da ihtiyacınız olacak:

Şişe

Karışımı yapmak için bir cam kap

Eldiven

El temizleyici nasıl yapılır?

Öncelikle tezgahınızın ve aletlerinizin çok temiz olduğundan emin olun. Ellerinizi ve aletlerinizi iyice yıkayın ve yüzeyi dezenfekte edin. Şişelerinizi de uygun şekilde sterilize ettiğinizden emin olun. Karıştırırken ellerinizi korumak için eldiven kullanın. Tüm malzemeleri bir cam ölçü kabına veya bir kaseye dökün. Malzemeler iyice karışana kadar iyice karıştırın veya çırpın. Karışımı strelize ettiğiniz şişeye dökün. El dezenfektanınız kullanıma hazır. Birkaç günde bir şişeyi iyice çalkalayın. Her zaman jeli kuruyana kadar ellerinize iyice sürdüğünüzden emin olun.