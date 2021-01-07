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Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs aşısı gönüllüsü olan şarkıcı Alişan, dün canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı. Alişan, "Örnek olmak istedim" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
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Star TV ekranında en yakın arkadaşı Demet Akalın ile Sabah Sabah isimli programı sunan şarkıcı Alişan, Türkiye'ye yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Demet Akalın yayını sunarken hastaneye giden Alişan'ın aşı yaptırdığı anlar da canlı olarak yayınlandı.

"İşin tek çözümü aşıysa bu aşıyı olmak istedim"

Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim. Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Demet aşı yaptıramadı

Öte yandan aşı için arkadaşı gibi gönüllü olan Demet Akalın, gelen sonuçlarının uygun olmaması sebebiyle aşı yaptıramadı.

 

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