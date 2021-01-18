MasterChef'in Mehmet Şef'i gençlik fotoğrafını paylaştı

TV8'de ekranlarının sevilen yarışması 'MasterChef Türkiye' geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda etti. Ancak program bitse de agresif tavırları, sivri dili ve kendine has üslubuyla Mehmet Şef ise paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Gençlik fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mehmet Yalçınkaya paylaşımlarıyla zaman zaman öne çıkıyor. Instagram hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mehmet Şef, son olarak gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Beğeni yağmuruna tutuldu

Mehmet Yalçınkaya, fotoğrafına 'Hey gidi günler. Hey gidi günler diyenler kimler?' notunu ekledi. Ünlü şefin paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Çocukluk fotoğrafı çok beğenilmişti

Öte yandan Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz aylarda da çocukluk fotoğrafı yayınlamıştı. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaşmıştı.