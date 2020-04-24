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Yasemin Özilhan son paylaşımındaki zayıflığıyla herkesi şaşırttı!

Yasemin Özilhan Instagram'ından paylaştığı son pozuyla takipçilerini şaşırttı. Özilhan'ın belinin inceliğine takipçilerinden birbirinden ilginç yorumlar geldi.

Yasemin Özilhan son paylaşımındaki zayıflığıyla herkesi şaşırttı!
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Doktorlar dizisiyle tanınan Yasemin Özilhan, son olarak Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son fotoğrafı takipçilerini şaşırttı.

"Bu hangi seviye zayıflık?"

Instagram hesabında 1,3 Milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, son paylaşımıyla olay oldu. Ünlü oyuncunun takipçileri, Özilhan'ın sırt kemiğine takıldı. Özilhan'ın fotoğrafına takipçilerinden "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" yorumları geldi.

Öte yandan, Yasemin Özilhan'ın söz konusu paylaşımı iki saat içinde 55 binden fazla beğeni aldı.

Özilhan'ın fotoğrafına gelen ilginç yorumlardan bazıları:

- Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?

- Sırt kemiğine odaklananlar

- O ne ki neden öyle çok korktum, normal mi?

- Ne kadar zayıflamışsın dikkat et güzel insan

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