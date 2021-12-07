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Kumarda büyük bir servet kaybeden Serdar Ortaç ''Borçları silindi'' iddiasına sert tepki gösterdi

Olaylı sonlanan evliliği ve kumar bağımlılığından kaynaklanan borçlarıyla mücadele eden Serdar Ortaç, borçları silindi iddiasına ''N.. silindi.'' dedi.

Kumarda büyük bir servet kaybeden Serdar Ortaç ''Borçları silindi'' iddiasına sert tepki gösterdi
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Sahne öncesi özel hayatına dair sorulan sorulara cevap veren Serdar Ortaç, hazırlıkları uzun süren ''Best Of'' albümünü Ozan Çolakoğlu'na sattığı yönündeki Mynet'te yer alan haberi doğruladı.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Serdar Ortaç hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Mynet'in haberine göreSerdar Ortaç, hazırlıkları uzun bir süredir devam eden ''Best Of'' albümünü Ozan Çolakoğlu'na sattığını da doğruladı.

"EVE HİÇ GELMEDİ"

Eski eşi Chloe Loughnan'ın evine icara gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini dile getiren Serdar Ortaç, "Gelişmeleri basından takip ediyorum. Geldi ama hiç görüşmedik. Eve hiç gelmedi. Diyalogumuz yok. Evime haciz koydu daha ne diyeyim. O konuda da az bir yolumuz kaldı. Kapatıyoruz inşallah" dedi.

 

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