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Pas lekelerini çıkarmak için kolay yöntemler neler beyaz sirkeyi deneyin!

Pas lekelerinden kurtulmak mı istiyorsunuz! Evde uygulayacağınız bu basit yöntemlerle pas lekesinden kolay bir şekilde kurtulabileceksiniz.

Pas lekelerini çıkarmak için kolay yöntemler neler beyaz sirkeyi deneyin!
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Kadınların en çok karşılaştığı bir durum olan pas lekeleri hepimiz için birer kabusa dönüşmüş durumdadır. Oldukça inatçı olan bu lekeler nedeniyle çoğu eşyamızı atmak zorunda  kalabiliyoruz zaman zaman. Paslanmış metal ev eşyalarını her seferinde atıp yenisini almak mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle elmaelma.com olarak sizlere pas lekelerinden kurtulmanın en etkili 3 yolunun ne olduğunu araştırdık. İşte yapmanız gerekenler! 

MİSKET LİMONUNU MUTLAKA DENEMELİSİNİZ 

Paslı olan bölgenin üzerini kapatacak şekilde tuzu döküp daha sonra misket limonu sıktıktan sonra 2 veya 3 saat kadar bekletin. Daha sonra karışımı iyice fırçalayarak pas lekesinden kurtulabilirsiniz. 

KARBONAT İLE PASLI LEKELERDEN KURTULUN 

Karbonatın beyazlatma ve temizleme özelliği ile can sıkıcı paslı lekelerden de rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Karbonat ile kıvam alacak şekilde su ile karıştırarak macun yapın. Daha sonra paslı lekenin üzerine sürerek kurumasını bekleyin. Kuruduğundan emin olduğunuz paslı bölgeyi temizlemek için kullanmadığını bir diş macunu veya daha büyük bir fırça kullanarak paslı bölgeyi ovun. Daha sonra su ile durulayarak paslı lekeden kurtulabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE İLE PAS LEKESİNDEN KURTULABİLİRSİNİZ!

Pas lekesi her ne kadar can sıkıcı bir durum olsa da kurtulmak için beyaz sirke alternatif çözüm yöntemlerinden biri olacaktır. Beyaz sirkeyi pas lekesinin olduğu yerde bekleterek daha sonra bir fırça yardımı ile pas lekesini ovarak çıkarabilirsiniz. Ancak pas lekesi biraz daha büyük bir alanı kapsıyorsa beyaz sirkeyi üzerine dökün ve üzerinde kurumasını bekledikten sonra üzerine aynı şekilde beyaz sirkeye batırdığınız aliminyum folyoyu fırça olarak kullanarak paslı olan bölgeyi ovarak pas lekesinden kurtulabilirsiniz.

 

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