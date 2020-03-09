Meryem Uzerli'den olay yaratacak itiraf Türk oyuncuya aşık oldum!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli 2. Sayfa programına bilinmeyenlerini anlattı. Ünlü oyuncu "Sürekli birilerini stalk'lıyorum" diyen Meryem Uzerli, "Ozan'ın (Güven) sayfasına giriyorum. Ne yapmış, ne etmiş bakıyorum. Geçen gün ona ekran görüntüsü yolladım. 'Şu an seni stalk'lıyorum' dedim" şeklinde konuşarak kafalarda soru işaretleri bıraktı.

''Türk oyuncuya aşık oldum''

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Uzerli, şunları söyledi: "Bir oyuncuyla birlikte olmak istemem. Bugüne kadar bir oyuncuya bir kez aşık oldum. Sizin de tanıdığınız bir Türk oyuncu. Oyuncu bir sevgilim olsa başkasıyla öpüşmesini kaldıramam. Ben yapıyorum ama onun yapmasını kabullenemem." Meryem Uzerli'nin bu açıklaması adının bir dönem aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Ozan Güven'i akıllara getirdi.

Ünlü oyuncudan bomba estetik itirafı

Son zamnlarda yaptırdığı estetiklerle gündem olan Uzerli bomba itiraflarda da bulundu. Uzerli açıklamasında "Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" dedi.