search menu
search
close

Üç malzemeli kurabiye nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Sadece üç malzemeyle ağızda dağılan nefis bir kurabiye yapabilirsiniz. İşte muhteşem üç malzemeli kurabiye tarifi!

Üç malzemeli kurabiye nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!
-A A+

Üç malzemeli kurabiye, zamanınızı çalmayacak ve kolayca hazırlayacağınız bir kurabiye tarifi. Bu tarifle elinizdeki malzemelerle çat kapı gelen misafirlerinize şahane bir kurabiye sunabileceksiniz. İhtiyacınız olan malzemeler sadece ayçiçek yağı, toz krem şanti ve un. İşte üç malzemeli kurabiye tarifi....

Malzemeler:

1 su bardağı ayçiçek yağı
3 - 3,5 su bardağı un
1 paket toz krem şanti

Yapılışı:

1 su bardağı ayçiçek yağını derin bir karıştırma kabına alın. 1 paket toz krem şantiyi ve unun 1 bardaklık kısmını ilave ederek karıştırmaya başlayın. 2 su bardağı unu da azar azar ilave edin ve yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Kıvam alan hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin. Ardından yağlı kağıt serili bir fırın tepsinin üzerine kurabiyelerinizi aktarın. 175 derecede ısıtılmış fırında rengi hafif değişene kadar 15-20 dakika arası pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra afiyetle tüketin. Afiyetler olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler! İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
Cinsellik
Gülben Ergen aylık kazancını açıkladı! Gülben Ergen aylık kazancını açıkladı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Onları bir de filtresiz görün!
Onları bir de filtresiz görün!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Önceki Haberler
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!
Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!
Kanal D'nin sevilen dizisinden final kararı!
Kanal D'nin sevilen dizisinden final kararı!
Muhterem Nur'un ailesinden ölüm haberlerine yanıt!
Muhterem Nur'un ailesinden ölüm haberlerine yanıt!
Vazgeçilmez kadın olmak için...
Vazgeçilmez kadın olmak için...
Ünlü çiftten bebek sinyali!
Ünlü çiftten bebek sinyali!
İşte erkeklerin güçlü kadınlardan korkmasının nedeni!
İşte erkeklerin güçlü kadınlardan korkmasının nedeni!
Yorumlar