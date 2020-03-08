Üç malzemeli kurabiye nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Üç malzemeli kurabiye, zamanınızı çalmayacak ve kolayca hazırlayacağınız bir kurabiye tarifi. Bu tarifle elinizdeki malzemelerle çat kapı gelen misafirlerinize şahane bir kurabiye sunabileceksiniz. İhtiyacınız olan malzemeler sadece ayçiçek yağı, toz krem şanti ve un. İşte üç malzemeli kurabiye tarifi....

Malzemeler:

1 su bardağı ayçiçek yağı

3 - 3,5 su bardağı un

1 paket toz krem şanti

Yapılışı:

1 su bardağı ayçiçek yağını derin bir karıştırma kabına alın. 1 paket toz krem şantiyi ve unun 1 bardaklık kısmını ilave ederek karıştırmaya başlayın. 2 su bardağı unu da azar azar ilave edin ve yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Kıvam alan hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin. Ardından yağlı kağıt serili bir fırın tepsinin üzerine kurabiyelerinizi aktarın. 175 derecede ısıtılmış fırında rengi hafif değişene kadar 15-20 dakika arası pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra afiyetle tüketin. Afiyetler olsun...