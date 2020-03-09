search menu
search
close

Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teyzesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
-A A+

Ünlü şarkıcı Demet Akalın 8 Mart Kadınlar Günü'nde teyzesini kaybetti. Akalın, Akalın Instagram hesabından paylaştığı geçmişte çekilen bir fotoğrafı ile hayatını kaybeden teyzesine veda etti. Akalın'ın paylaşımına sevenlerinden yorum yağdı. Birçok ünlü isimde şarkıcıya baş sağlığı diledi. 

''Teyzem gitti, mekanı cennet olsun''

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Demet Akalın teyzesinin vefat ettiğini eski bir fotoğrafı paylaşarak "Teyzem gitti, mekanı cennet olsun" sözleriyle Instagram hesabından sevenlerine duyurdu. 

Ünlü isimler baş sağlığı dileyerek destek oldu 

Sanatçı arkadaşları ve hayranları Demet Akalın'ın bu acı gününde başsağlığı mesajları ile destek oldu. Yonca Evcimik, Aslıhan Hünel başta olmak üzere birçok ünlü isim Akalın'a başsağlığı dileklerinde bulundu.

İşte o paylaşımı.... 

 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Lezzetli ve doyurucu: Nohutlu bulgur pilavı Lezzetli ve doyurucu: Nohutlu bulgur pilavı
Yemek
Yaza incecik girmenin 9 kolay yolu! Yaza incecik girmenin 9 kolay yolu!
Diyet
En Güncel Galeriler
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Önceki Haberler
Kahvaltınızı renklendirin: Patatesli bazlama tarifi
Kahvaltınızı renklendirin: Patatesli bazlama tarifi
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
Üç malzemeli kurabiye tarifi
Üç malzemeli kurabiye tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!
Cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!
Kanal D'nin sevilen dizisinden final kararı!
Kanal D'nin sevilen dizisinden final kararı!
Muhterem Nur'un ailesinden ölüm haberlerine yanıt!
Muhterem Nur'un ailesinden ölüm haberlerine yanıt!
Yorumlar