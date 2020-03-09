 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın 8 Mart Kadınlar Günü'nde teyzesini kaybetti. Akalın, Akalın Instagram hesabından paylaştığı geçmişte çekilen bir fotoğrafı ile hayatını kaybeden teyzesine veda etti. Akalın'ın paylaşımına sevenlerinden yorum yağdı. Birçok ünlü isimde şarkıcıya baş sağlığı diledi.

''Teyzem gitti, mekanı cennet olsun''

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Demet Akalın teyzesinin vefat ettiğini eski bir fotoğrafı paylaşarak "Teyzem gitti, mekanı cennet olsun" sözleriyle Instagram hesabından sevenlerine duyurdu.

Ünlü isimler baş sağlığı dileyerek destek oldu

Sanatçı arkadaşları ve hayranları Demet Akalın'ın bu acı gününde başsağlığı mesajları ile destek oldu. Yonca Evcimik, Aslıhan Hünel başta olmak üzere birçok ünlü isim Akalın'a başsağlığı dileklerinde bulundu.

İşte o paylaşımı....