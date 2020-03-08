Cilde zarar veren yiyecekler neler şekerden uzak durun!

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanında egzersiz güzel bir cilde sahip olmanın yolu. Ancak bazı besinler var ki cildi güzelleştiren kolejen gibi maddelere zarar vererek cilt kırışıklıklarına ve erken yaşlanmaya yol açıyor. Buna engel olmak için o yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. İşte cilt sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler!

Şeker

İnce rafine veya ilave formda şeker cilde zarar veren bir gıdadır. Cildinizi pürüzsüz ve diri tutan bir protein olan kolajene, şeker yüzünden hasar vermiş olursunuz. Ayrıca şeker yüksek asit içerdiğinden akne oluşumuna neden olur. Aynaya baktığınızda cansız bir cilt ile karşı karşıya kalırsanız şeker azaltmayı hatta kesmeyi düşünebilirsiniz.

Fast Food

Fast food, cilde zarar veren birçok malzemeyle doludur. Bunlar arasında trans yağlar, doymuş yağlar, gıda boyaları, kimyasallar, tuz ve şeker vardır. Bunları tükettiğinizde akne, kırışıklık ve cilt kuruluğu problemleriyle karşılaşabilirsiniz

Yapay tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar birçok kimyasal içerir. Cildinizde çok fazla sivilce çıkmasına neden olabilir. yapay tatlandırıcılarından uzak durarak sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Rafine tahıllar

Rafine tahıllar kan şekerinizin yükselmesine neden olur. Rafine tahıllar yerine kabak, tatlı patates gibi nişastalı sebzeleri tercih edebilirsiniz. Çünkü bu sebzeler cilt tonunuzu arttıran A vitamini, C vitamini, potasyum ve su bakımından oldukça zengindir.

Kabuklu deniz ürünleri

Kabuklu deniz ürünleri her ne kadar iyot bakımından zengin olması sağlığınız açısından iyi olsa da akneye neden olabilir. bu yüzden kabuklu deniz ürünlerini ayda bir veya iki kez tüketmeye dikkat edin.

Sütlü çikolata

Bitter çikolatanın faydası oldukça fazlayken sütlü çikolata cildinizi mahvedebilir ve cildinizin sivilcelenmesine neden olur. Bitter çikolatasını hayatınızda önemli bir yere koyarsanız hem çikolata ihtiyacınızı karşılamış olursunuz hem de sağlığınızı korumuş olursunuz.

İşlenmiş gıdalar

İşlenmiş tüm gıdalar genellikle cildi kurutan ilave tuz içerir. Tuz, hücrelerdeki suyu emerek kuruluğa neden olabilir. Mümkün olduğu kadar taze gıdaları tercih edin. Konserve gibi işlenmiş gıdalar satın alırsanız mutlaka şeker içeriğini kontrol edin.

İşlenmiş yağlar

Çerezlerde, cipslerde, bazı konserve yiyeceklerde ve soslarda bulunan işlenmiş yağlar, sağlıksız bir şekilde işlenmiştir. Bu gibi yağlar gözeneklerinizi tıkayabilir ve iltihaba sebep olabilir. Olabildiğince işlenmiş yağlardan uzak durun.